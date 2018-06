Ein Streit auf offener Straße ist am Dienstagabend in Vahrenwald eskaliert. Ein 16-Jähriger ging mit einem Schlagstock auf einen 33-Jährigen los. Das Opfer setzte sich mit einem Baseballschläger zur Wehr. In den Streit mischte sich ein 43-Jähriger ein, der seinen angeleinten Hund auf den 16-Jährigen hetzte. Schließlich schaltete sich ein 41-Jähriger ein und bedrohte die Anwesenden mit einer Axt.