Hannover

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Stadtbahn am Dienstagnachmittag in Vahrenwald hat sich der Fahrer des Wagens Verletzungen zugezogen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war er auf der Vahrenwalder Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Büttnerstraße versuchte er, nach links in die Straße Großer Kolonnenweg abzubiegen. Dabei übersah er eine entgegen kommende Stadtbahn. Der Fahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Der Fahrer der mit rund 300 Gästen besetzten Stadtbahn hatte durch eine Vollbremsung versucht, den Unfall zu verhindern. In der Bahn wurde zum Glück niemand verletzt.

Die Üstra richtete wegen des Unfalls auf den Linien 1 und 2 Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Von tm