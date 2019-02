Hannover

Auf der Fahrt zu einem Einsatz in die Nordstadt sind am Sonntagvormittag zwei Streifenwagen kollidiert. Die Fahrzeuge stießen an der Ecke Vahrenwalder Straße/Philippsbornstraße zusammen. Einer der Fahrer war, ersten Informationen zufolge eingeklemmt. Zwei insassen der Fahrezuge trugen schwere, fünf weitere Insassen leichte Verletzungen davon. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar. Die Straße ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner