Der 24-Jährige, der am Freitag in Hannover die Flucht vor der Polizei ergriffen hatte, liegt weiterhin in einem Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand habe es bislang nicht zugelassen, den mutmaßlichen Dealer einem Haftrichter vorzuführen. Er hatte mehr als 100 Kugeln mit Kokain bei sich.