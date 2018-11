Hannover

“Hannover-hilft!“, unter diesem Motto organisiert die City-Gemeinschaft bereits zum zwölften Mal einen verkaufsoffenen Sonntag rund um den Martinstag. Am Sonntag (4. November) haben zahlreiche Geschäfte in der City von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dazu gibt es Aktionen und Karussells. Höhepunkt ist dann am Abend der Laternenumzug vom Kröpcke zur Marktkirche.

Buntes Programm am verkaufsoffenen Sonntag in Hannover

Bereits von 12 Uhr an gibt es für Besucher der Innenstadt ein buntes Programm. Erstmals hat das Marktamt in der Innenstadt zwischen Schillerdenkmal und Kröpcke einen Wochenmarkt organisiert, mit regionalen Erzeugnissen und Spezialitäten. Auf der Kröpcke-Bühne gibt es den ganzen Tag Programm, unter anderem mit Auszügen aus dem Kindermusical des GOP „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Auch in diesem Jahr können die Besucher wieder unterschiedliche Gewürze am Geruch erraten, zu gewinnen ist unter anderem eine fünftägige Schlemmerreise nach Barcelona. Bereits seit dem 22. Oktober bis zum verkaufsoffenen Sonntag sammeln die Mitglieder der City-Gemeinschaft in ihren Geschäften für die Arbeit der Diakonie Hannover.

Um 17.30 Uhr startet dann der traditionelle Laternenumzug zur Marktkirche, mit St. Martin auf dem Pferd an der Spitze. In der Marktkirche feiern Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann und Probst Martin Tenge eine Andacht, begleitet vom Posaunenchor der Marktkirchengemeinde. Nach der Andacht gibt es die traditionellen Martinshörnchen.

Dazu gibt es wärmenden Tee und Kinderpunsch vom Team Bähre und heißen Kakao von der Üstra.

Damit alle Kinder für den Abend gut und sichtbar gerüstet sind, verschenkt die Üstra 1000 gelbe Kinder-Warnwesten. Die Warnwesten werden nur an anwesende Kinder verteilt, nur solange der Vorrat reicht.

Von Mathias Klein