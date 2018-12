Hannover

Verzückt schauen sich die fünf Frauen auf der Couch an. „Dieses Buch ist wirklich ganz niedlich“, entschlüpft es einer. Die anderen nicken eifrig. Vor ihnen, mitten im Wohnzimmer vor einem runden Tisch voll mit bunten Kinderbüchern, steht Verena Rust. Sie ist als Bücherfee unterwegs und präsentiert ihre Auswahl den Müttern, die sich bei einer Gastgeberin zu Hause in Herrenhausen eingefunden haben. Das Konzept der Bücherparty, bei der die Verkäufer zu den Kunden in die Wohnung kommen, um ihre Waren in gemütlichem Rahmen zu verkaufen, ist nicht neu. Was mit Tupperpartys anfing, machen sich längst auch Unternehmen anderer Geschäftsfelder zunutze. Schmuck, Dekorationsartikel, Unterwäsche, Kosmetik und Putzmittel sind nur einige der Produkte, die über Verkaufspartys an die Käufer gebracht werden sollen - Tendenz steigend.

Verena Rust verkauft über die Partys seit eineinhalb Jahren Kinderbücher. Nach der Geburt ihrer Zwillinge im Jahr 2015, war sie auf der Suche nach einem Job, in dem sie sich die Arbeitszeiten selbst einteilen konnte. Eine Buchparty hatte die Einzelhandelskauffrau einige Jahre zuvor als Gast besucht. „Ich liebe Bücher, und mir ist es wichtig, dass Kindern vorgelesen wird“, sagt sie über ihre Motivation, Bücherfee zu werden. Damit stößt sie bei der Party an diesem Abend auf Gleichgesinnte, denn die meisten der Gäste sind Grundschullehrerinnen.

Der Reiz ihrer Partys liege vor allem darin, dass die Kunden in gemütlicher Atmosphäre alle Bücher in Ruhe anschauen und ausprobieren könnten, sagt Rust. „Geräuschbücher zum Beispiel kann ich weder bei Onlinehändlern, noch in jedem Buchladen testen.“ Außerdem können sich die Mütter untereinander austauschen, was vielen gut gefalle. Die 37-Jährige hat etwa 50 Kinderbücher mitgebracht. Eines nach dem anderen stellt sie der kleinen Runde vor: Worum geht es in der Geschichte? Wie ist die Haptik? Welche Besonderheiten verstecken sich darin? Schaumstoffränder, Unkaputt-Seiten, App-gesteuerte Features: Vieles ist den Partygästen neu. „Was man alles beachten muss“, wundert sich eine. „Dass es so was gibt, wusste ich gar nicht“, staunt eine andere. Nach der Buchvorstellung dürfen die Kunden sich alles noch einmal aus der Nähe anschauen.

Aus Verkäufersicht sei es ein Vorteil, dass die meisten Menschen jede Chance auf sozialen Kontakt nutzten, erklärt Professor Klaus-Peter Wiedmann, Direktor des Instituts für Marketing und Management an der Leibniz-Universität Hannover. So können Verkäufer „in lockerem Rahmen vernünftige Geschäfte machen“. Die Zahl der Verkaufspartys habe sich erhöht, sagt Wiedmann. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht. Die Unternehmen versuchen, diese Marketingstrategie nicht zum Trend werden zu lassen. „Wenn es zum Hype wird, kann man es nicht mehr genießen“, sagt Wiedmann über die Strategie. Der Verkauf soll nicht im Vordergrund stehen. Und das geht nur, wenn der Kunde das Gefühl hat, der Händler verkauft etwas aus Überzeugung und zieht niemanden über den Tisch. Viele Unternehmen würden darauf achten, dass der „Friede-Freude-Eierkuchen-Eindruck“ erhalten bleibt und die Verkäufer es mit dem Druck auf den Kunden nicht übertreiben, so Wiedmann.

Das sei aber bei den wenigsten Partys so, erzählt Lynn Näfe, eine der Gäste auf der Bücherparty. „Die meisten Verkäufer sind sehr penetrant und drängen einen richtig“, sagt die 32-Jährige. Zuletzt war sie auf einer Party, bei der es Putzmittel zu kaufen gab. Eingeladen wurde sie von einer Nachbarin. „Ich mag die Geselligkeit und dass man mit Freunden und Nachbarn zusammenkommt.“ Meistens kaufe sie dann nur eine Kleinigkeit, das Billigste im Katalog. Aber sie kauft etwas. „So gar nichts zu nehmen, kannst du ja auch nicht machen“, sagt Näfe. Die Verkäufer würden einem ein schlechtes Gewissen machen, wenn man nichts nimmt. „Das ist schon eine Art von Zwang“, räumt sie ein.

Genau das sei die Tücke der Verkaufspartys, sagt Rechtsexpertin Mona Maria Semmler von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Zum einen bestehe die Gefahr, dass Kunden nur durch einen Gruppenzwang zugreifen, zum anderen können Kunden keine Preise vergleichen, so dass sie oft zu viel bezahlen. „Grundsätzlich gibt es aber ein Rückgaberecht bei einem Verkauf außerhalb der Geschäftsräume“, erklärt Semmler. Wenn man das Produkt nachweislich innerhalb von 14 Tagen zurückschickt, muss der Händler das Geld erstatten. „Die Widerrufung muss allerdings ausdrücklich gemacht werden“, erklärt die Rechtsexpertin. Zum Beispiel mit Hilfe eines Musterbriefes, den die Verbraucherzentrale zur Verfügung stellt. „Wenn man das beachtet, spricht aber nichts gegen solch ein Kauferlebnis“, sagt Semmler.

Auf der Party von Verena Rust hat niemand ein schlechtes Gefühl. Die Bücher haben ja auch Buchpreisbindung. „Ob wir die hier kaufen oder im Laden, macht keinen Unterschied“, sagen die Frauen. Der Umsatz von Rust ergibt sich aus der Differenz von Einkaufs- und Verkaufspreis. Im Durchschnitt verkauft sie an einem Abend Bücher im Wert von 400 Euro. Etwa 30 Prozent davon beträgt Verdienst. Davon bezahlt sie die Anfahrt und die Ansichtsexemplare. „Eine goldene Nase kann ich mir damit nicht verdienen“, sagt Rust. Für sie ist es schon gut, wenn sich aus einer Party eine weitere ergibt. „Dann weiß ich, dass ich das gut gemacht habe.“ Die Lehrerinnen haben jedenfalls Interesse.

Von Lisa Neugebauer