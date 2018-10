Hannover

Helfer der Berufsfeuerwehr sind am Sonntagnachmittag zum Brand eines Bootes zum Mittellandkanal in Vinnhorst ausgerückt. Der 68-jährige Eigentümer, der mit einem 59-Jährigen und dem Boot von Wesel nach Hannover unterwegs war, bemerkte gegen 15 Uhr einen Schwelbrand im Bereich der Abgasanlage. Er alarmierte die Feuerwehr und brachte sich mit seinem Bekannten in Sicherheit.

Die Einsatzkräfte benötigten eine Stunde, um die Flammen zu ersticken. Sie konnten nicht verhindern, dass die Motoryacht dabei vollständig zerstört wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 33 000 Euro. Brandermittler der Polizei haben das Sportboot am Montag untersucht. Dabei stellten sie einen technischen Defekt an der Abgasanlage fest, der aller Wahrscheinlichkeit nach das Feuer verursacht hat.

Von tm