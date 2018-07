Hannover

In der Südstadt ist am Freitag eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr, als die 30-Jährige aus der Straße Am Bokemahle auf die Sallstraße abbiegen wollte. „Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines aus ihrer Sicht von links kommenden 79-Jährigen“, sagt Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. Der Mann konnte mit seiner Mercedes A-Klasse nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Radlerin. Die Frau musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 18 88 bei der Polizei zu melden.

Von pah