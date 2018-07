Hannover

Jahrhundertspektakel am Nachthimmel: Wenn dort am Freitagabend der Mond in den Erdschatten eintaucht, folgt laut Astronomen die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Wenn das Wetter mitspielt, ist dann für fast zwei Stunden der kupferrote Mond zu sehen. Zeitgleich ist der rote Planet Mars der Erde so nah wie selten. Die totale Mondfinsternis ist diesmal besonders lang: Der Mond taucht für eine Stunde und 43 Minuten vollständig in den Erdschatten ein. Übertroffen wird diese Mondfinsternis-Dauer erst am 9. Juni 2123 – um zwei Minuten.

Wann ist Mondfinsternis über Hannover zu sehen?

Das Schauspiel fängt mit Beginn der Dunkelheit am Abend an. In Hannover geht der Mond um 21.11 Uhr auf. Dann dauert es noch einige Minuten, bis der Mond komplett in den Kernschatten der Erde eingetaucht ist und die totale Mondfinsternis beginnt. Die Mitte der totalen Finsternis wird für Hannover um 22.21 Uhr und das Ende um etwa 23.13 Uhr erreicht. Für andere Orte in der Region Hannover weichen die Zeiten um ein bis drei Minuten ab.

Wo kann ich mir die Mondfinsternis anschauen?

Überall, sofern Sie einen freien Blick gen Himmel haben. Besonders gut lässt sich das Schauspiel zum Beispiel auf dem Kronsberg verfolgen. Wer sich von Experten das Spektakel am Himmel zeigen lassen will, kann die Volkssternwarte Hannover auf dem Lindener Berg besuchen. Sie öffnet um 21 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Spielt das Wetter am Freitagabend mit?

Die Chancen, all das zu sehen, stehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach nicht schlecht. Freitagabend sollen nur wenige Wolken am Himmel sein. Übrigens: Nicht nur der Mond und der Mars sind gut zu sehen, auch Jupiter und Saturn. Gleich wenn es dunkel wird, leuchten sie hell am Abendhimmel.

