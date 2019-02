Hannover

Mit einem erneuten Warnstreik legen Landesbeschäftigte am Mittwoch Ämter und Betriebe zum Teil lahm. In der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) müssen Operationen verschoben werden, weil ein Teil des Personals die Arbeit niederlegt. „Wir haben uns darauf eingestellt und entsprechende Pläne entwickelt“, sagt eine MHH-Sprecherin. Um Notfall-Patienten werde sich in jedem Fall gekümmert. Auch an der Leibniz Universität, in Straßenmeistereien und Landesämtern beteiligen sich Mitarbeiter am Streik. Sie treffen sich am Mittwoch mit ihren Kollegen in Bremen zu einer Kundgebung.

Verdi fordert 6 Prozent mehr Lohn

Die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit beginnt am Donnerstag, 28. Februar. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 6 Prozent, mindestens aber einen Anstieg der Entgelte um 200 Euro sowie zusätzlich 300 Euro für Pflegebeschäftigte. Für Auszubildende fordert Verdi eine höhere Vergütung von 100 Euro sowie die Übernahme nach der Ausbildung. Das Tarifergebnis soll auf Beamte übertragen werden. Die Arbeitgeberseite hat bisher noch kein Angebot vorgelegt, fürchtet aber horrende Kosten für die Landeskassen.

Von Andreas Schinkel