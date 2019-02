Hannover

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Mittwoch alle Landesbeschäftigten in Hannover und im Umland zu einem eintätigen Warnstreik auf. Rund 1000 Demonstranten versammeln sich am Vormittag in Hannovers Innenstadt und marschieren durch die City. Die Zwischenkundgebung um 11 Uhr findet auf dem Ernst-August-Platz statt.

Damit versucht Verdi, den Druck auf die Tarifverhandlungen, die jetzt in die dritte Runde gehen, zu erhöhen. Die Gewerkschaft fordert einen Lohnanstieg von 6 Prozent, mindestens aber eine Erhöhung der Entgelte um 200 Euro sowie zusätzlich 300 Euro für die Pflegebeschäftigten. Für die Auszubildenden wünscht sich Verdi einen Zuschlag von 100 Euro, sowie die Übernahme nach der Ausbildung. Zu den Landesbeschäftigten zählen Mitarbeiter der Straßenmeistereien, der Landesämter sowie der Unis und Hochschulen.

„So kann man keinen Nachwuchs gewinnen“

„Wir schieben 24-Stunden-Schichten, doch nur 10 Stunden werden anerkannt“, sagt Pflegerin Edith Bochenek. So könne man keine Nachwuchskräfte für den Beruf gewinnen. Bettina Aichinger von der Leibniz Uni Hannover klagt, dass viele Beschäftigte im Verwaltungsbereich, in Küchen und Laboren zu wenig Geld bekommen. „Die Mindestzulage von 200 Euro wird sich vor allem für die unteren Lohngruppen auswirken“, sagt sie.

Ein Demonstrationszug setzt sich um 10 Uhr ausgehend vom Goseriedeplatz in Bewegung Richtung Celler Straße. Dann geht es weiter zur Berliner Allee am Finanzministerium vorbei über Sophienstraße udn Kröpcke zum Bahnhofsvorplatz. Dort findet gegen 11 Uhr eine Zwischenkundgebung statt. Um 12 Uhr kehrt der Demonstrationszug zum Goseriedeplatz zurück.

Von Andreas Schinkel