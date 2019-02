Pflegekräfte protestieren für die Abschaffung der Pflegekammer – auch in Hannover. Es geht vor allem um den Zwang zur Mitgliedschaft und die Pflichtbeiträge. Ist dieser Protest berechtigt? Und was macht die Kammer überhaupt? Darüber wird in diesen Minuten beim HAZ-Forum diskutiert. Hier können Sie die Debatte live verfolgen.