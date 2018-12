Hannover

Autofahrer auf dem Messeschnellweg mussten am Mittwochabend zwischen dem Pferdeturm und dem Weidetorkreisel Behinderungen in Kauf nehmen. Sie kamen zeitweise nur im Schritttempo voran und benötigten für die Strecke rund eine Stunde. Der Grund für die Verzögerung: Eine Kontrolle der Polizeidirektion Hannover.

Beamte der Polizeiinspektion Süd hatten gegen 20 Uhr am Weidetorkreisel an der Abfahrt vom Messeschnellweg eine Kontrollstelle eingerichtet und so das Verkehrschaos ausgelöst. Die betroffenen Autofahrer waren verärgert. „Ich komme von der Arbeit und wollte noch schnell Nikolaus-Geschenke für die Kinder kaufen und jetzt hänge ich hier fest“, sagt ein Autofahrer.

Die Polizei war auf der Suche nach Einbrechern und Diebesgut. Beamte, die zum Teil mit Maschinenpistolen bewaffnet waren, zogen verdächtige Fahrzeuge am Weidetorkreisel aus dem Verkehr und überprüften die Insassen. Ob bei der Kontrolle tatsächlich verdächtige Personen festgestellt werden konnten, stand am Mittwochabend noch nicht fest.

Von Tobias Morchner