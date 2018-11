Hannover

Glühwein, Zuckerwatte, Crêpes, Karussells, gebrannte Mandeln und der Weihnachtsmann: Überall in der Stadt Hannover und im Umland öffnen wieder die Weihnachtmärkte. Wo sie sich in Hannovers Stadtteilen während der Adventszeit in Weihnachtsstimmung bringen können, zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick.

(Hinweis: Noch nicht alle Termine liegen vor. Diese Liste wird daher fortlaufend ergänzt.)

Weihnachtsmarkt in der Altstadt mit dem finnischen Dorf

Ab Donnerstag, 29. November 2018, bis Sonnabend, 22. Dezember 2018, täglich von 11 bis 21 Uhr.

Auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt in der Altstadt werden an rund 130 Ständen Christbaumschmuck aus dem Erzgebirge und dem Thüringer Wald, Holzspielsachen, kunstgewerbliche Artikel, Keramik und Haushaltswaren angeboten. Glasbläser, Töpfer und Kerzenmacher zeigen ihr handwerkliches Geschick. Einer der jährlichen Höhepunkte ist das „finnische Weihnachtsdorf“ mit einem echten Lappenzelt auf dem Ballhofplatz. Dort werden finnische Spezialitäten und Handwerksarbeiten angeboten. Ein echtes kulinarisches Highlight für viele Besucher ist der Flammlachs. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den „Wunschbrunnenwald“, ein etwa 400 qm großes Areal mit 50 Tannen. Auf dem Hanns-Lilje-Platz findet jeweils von Sonntag bis Donnerstag ab Marktbeginn bis 20 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit musikalischen Darbietungen und Video-Installationen statt. Ein Nachtwächter im historischen Kostüm läutet jeden Abend das Veranstaltungsende ein.

Weihnachtsmarkt vor dem Hauptbahnhof am Ernst-August-Platz

Ab Mittwoch, 28. November 2018, bis Sonnabend, den 29. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr. Heiligabend, 24. Dezember 2018, von 11 bis 14 Uhr.

An rund 40 Ständen werden kulinarische Köstlichkeiten wie Zimtwaffeln und gebrannte Mandeln sowie weihnachtliches Kunsthandwerk angeboten. Außerdem gibt es ein buntes Programm auf der Veranstaltungsbühne mit Gesang, Weihnachtspop, Jazz und artistischen Einlagen. Für die kleinen Marktbesucher ist mit dem Märchen-Karussell und der nostalgischen Eisenbahn ebenfalls einiges geboten. Kinderbetreuung, Spiel und Spaß bietet die Kinder-Weihnachts-Hütte.

Weihnachtsmarkt auf der Lister Meile

Ab Mittwoch, 28.November 2018, bis Sonnabend, 22. Dezember 2018, täglich von 11 bis 21 Uhr

Ein abwechslungsreiches Angebot und der familiäre Charme sind die Anziehungspunkte des Weihnachtsmarktes auf der Lister Meile. Karussells und Kaspertheater bringen die Kinderaugen zum Leuchten. Mehr als 70 Anbieter präsentieren an ihren Ständen Handgemachtes und kulinarische Köstlichkeiten.

Weihnachtsmarkt am Lindener Turm

Freitag, 30. November 2018, bis Sonntag, 23. Dezember 2018. Freitags von 16 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 14 bis 20 Uhr.

Der Lindener Biergarten schlüpft zum achten Mal in sein winterliches Weihnachtsmarkt-Kostüm. An allen Adventswochenenden werden stimmungsvoll dekorierte Blockhütten durch munteres Treiben zum Leben erweckt. Stockbrot, Erbsensuppe, geräucherte Forelle, Vanillewaffeln und Winzerglühwein füllen die weihnachtlichen Mägen. Ein besonderes Angebot lockt Familien an jedem Familien-Freitag: Während die Eltern einen köstlichen weißen Winzerglühwein genießen, erhalten die Kinder ein kostenloses Stockbrot zum Selberbacken und lauschen an lodernder Feuerstelle Weihnachtsgeschichten.

Bothfeld: Weihnachtsmarkt vor der St. Nicolai-Kirche

Sonnabend, 8. Dezember, von 14 bis 19 Uhr.

Alle großen und kleinen Bothfelder sind eingeladen, wieder die besondere Weihnachtsmarkt-Atmosphäre rund um St. Nicolai-Kirche an der Sutelstraße 20 und am Rohdenhof zu genießen. Es gibt kunsthandwerkliche Stände, Glühwein und andere Leckereien.

Herrenhausen: Weihnachtsmarkt in den Herrenhäuser Gärten

Freitag, 7. Dezember, ab 16 Uhr, und Sonnabend, 8. Dezember, ab 12 Uhr.

In der feierlichen Kulisse des Schloss Herrenhausen wird das zweite Streetfood Wintermärchen veranstaltet. Rund 20 Streetfood-Artisten, Licht- und Feuerspiele, sowie vorweihnachtliche Kleinkünstler, lassen die Augen von Groß und Klein gleichermaßen funkeln. Die große Weihnachtstanne im Ehrenhof des Schlosses verwandelt den ehemaligen Königssitz in eine Weihnachtswelt. Natürlich darf dabei ein guter Glühwein nicht fehlen. Der Eintritt ist frei.

Kirchrode: Weihnachtsmarkt rund um die Jacobikirche

Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 16 Uhr.

Auch in diesem Jahr organisiert die Initiative des Bürgervereins mit Unterstützung der ev.-luth. Jakobigemeinde in Kirchrode den Weihnachtsmarkt rund um die Jakobikirche in Kirchrode. In weihnachtlich geschmückten Zelten werden Schmuck, Keramik, Weihnachtliches und Leckeres angeboten. Abgerundet wird das Weihnachtsmarkterlebnis durch ein abwechslungsreiches Programm für Kinder.

Sahlkamp: Adventsmarkt am Sahlkampmarkt

Freitag, 7. Dezember 2018, von 15 bis 19 Uhr.

Die Geschäftsleute am Sahlkampmarkt laden am Freitag, 7. Dezember, zu ihrem dritten Adventsmarkt ein. Gemäß dem Motto „Buntes Flair auf dem Sahlkampmarkt“ gibt es von 15 bis 19 Uhr ein vielfältiges Angebot mit Kinderkarussell, Musik und Tanz. Im Zelt auf dem Marktplatz stehen weihnachtliche Leckereien und kleine Überraschungen zum Verkauf. Die Besucher können es sich aber auch rund Feuerschale vorm Zelt tummeln und Kinderpunsch, Glühwein, süße Backwaren, Bratwürstchen sowie Köfte genießen. Höhepunkt des Adventsmarkts ist der Besuch vom Nikolaus, der kleine Überraschungen für die Kinder dabei hat.

Ricklingen: Weihnachtsmarkt an der Edelhofkapelle

Sonntag, 9. Dezember 2018, ab 11 Uhr.

Der Weihnachtszauber beginnt um 11 Uhr mit einem gemeinsamen Gottedienst. Vor der Kapelle erwartet die Besucher dann ab 12 Uhr wieder einmal ein kleiner, aber feiner weihnachtlicher Budenzauber der Stiftung Edelhof Ricklingen. Der Adventsmarkt vor der Edelhofkapelle bietet unter anderem Bratwürstchen, Reibekuchen und Glühwein. Außerdem wird die Kapelle zur Puppenbühne: um 14 Uhr wird das musikalische Märchen „Im Land der Drachen und Elfen“ gespielt. Der Eintritt zu dem Puppenspiel ist frei.

Südstadt: Weihnachtsmarkt in der Waldorfschule am Maschsee

Sonnabend, 1. Dezember, von 10.30 bis 16.30 Uhr.

Die Klassenräume am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70 verwandeln sich in Cafés, an geschmückten Ständen werden liebevoll handgefertigte Spielsachen und Weihnachtsschmuck angeboten, Puppen, Adventskränze, Filz- und Holzfiguren, Buchbindearbeiten, Kerzen, Lebkuchen und vieles mehr. Ob süß oder deftig, drinnen oder draußen — bei dem traditionellen Basar ist für Groß und Klein etwas dabei. Der Erlös des Basars kommt sozialen Projekten und der Schule zugute.

