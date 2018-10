Hannover

Nach dem langen Sommer und dem goldenen Herbst wirkt die Weihnachtsfest noch ganz weit weg. Doch der Countdown bis zum Advent läuft bereits. Schon Ende November öffnet der Weihnachtsmarkt in Hannover. Es wird also langsam Zeit, die Glühwein-Runden mit Kollegen, Freunden und Familie sowie den Geschenke-Einkauf zu planen, um im Dezember dann nicht in Stress zu geraten.

Termin Weihnachtsmarkt in Hannover

Glühwein, Eierpunsch, Lebkuchen, Schmalzkuchen und Co: Am 28. November wird der Weihnachtsmarkt in der Altstadt in Hannover eröffnet. Bis zum 22. Dezember laden die traditionellen Buden rund um die Marktkirche wieder zum Bummeln ein. Auch das finnische Weihnachtsdorf auf dem Ballhof, der Wunschbrunnenwald sowie das historische Dorf am Leineufer werden wieder zahlreiche Besucher anlocken.

Am Kröpcke wird erneut die große Weihnachtspyramide aufgestellt. Sie bleibt sogar bis zum 5. Januar in Hannover stehen.

Weihnachtsgeschenke kaufen

Mehr als 400 Euro geben die Menschen in Hannover für Geschenke aus. Laut einer repräsentativen Umfrage der FOM Hochschule wollten die Hannoveraner 2017 weniger Geld ausgeben als noch im Jahr zuvor. Den meisten Personen in Hannover sei frei gestaltbare Zeit wichtiger als Geschenke.

Schon in Weihnachtsstimmung?

Für die Vorfreude: Danielle Teunis aus den Niederlanden vom Blog TravelRumors war auf dem Weihnachtsmarkt Hannover unterwegs und hat ein paar Video-Eindrücke eingesammelt. Auch www.hannover.de hat den Film veröffentlicht.

Von ewo/RND