Wennebostel

Im Wedemarker Ortsteil Wennebostel ist am Freitagabend in unmittelbarer Nähe zu S-Bahnstrecke ein Taubenschlag in Brand geraten und hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte seien den Besitzern zufolge zahlreiche der Tiere verendet, teilte ein Feuerwehrsprecher nach den Löscharbeiten mit. Zuvor waren rund 60 Feuerwehrleute und zwölf Fahrzeuge aus insgesamt vier Ortsfeuerwehren im Einsatz. Um 19 Uhr war aus bislang ungeklärter Ursache ein etwa 15 Meter langer Taubenschlag mit Brennholzlager und Hühnerstall in Flammen aufgegangen. Die Hühner konnten im Gegensatz zu den Tauben laut Einsatzleitung gerettet werden. Beim Eintreffen der Löschzüge habe die gesamte Konstruktion bereits in voller Ausdehnung gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Wedemark. Außerdem hatte das Feuer auch bereits eine Garage auf dem Nachbargrundstück erfasst.

Wegen der Löscharbeiten waren nach der Alarmierung auch die unmittelbar angrenzende S-Bahnstrecke der Linie 4 für den Schienenverkehr sowie die Lindenstraße als Ortsdurchfahrt für den Straßenverkehr komplett gesperrt worden. Die stromführende Oberleitung habe jedoch nicht abgestellt werden müssen, teilte die Feuerwehr mit. Demnach sollte die Sperrung der Bahnstrecke nur mögliche Irritationen der Lokführer verhindern. Nach etwa 30 Minuten konnte die Zugstrecke jedoch wieder freigegeben werden. Die Ortsdurchfahrt war dagegen am Abend gegen 21 Uhr immer noch gesperrt. Zu diesem Zeitpunkt seien die Einsatzkräfte noch aus Sicherheitsgründen rund um die Brandstelle auf der Suche nach verbliebenen Glutnestern gewesen, berichtete der Feuerwehrsprecher.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zur Schadenshöhe an dem Taubenschlag und der benachbarten Garage konnte die Feuerwehr bislang noch keine Angaben machen. Die Polizei hat unterdessen Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Ingo Rodriguez