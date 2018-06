Hannover

Die Wetterprognosen stehen gut, für das erste Schützenfest-Wochenende in diesem Jahr. Mit der Verpflichtung der vier Bruchmeister am Freitag (29. Juni) fällt der offizielle Startschuss. Neu in diesem Jahr ist eine Darbietung der Geschwister Weisheit, die am Samstag (30. Juni) jeweils um 18 Uhr und 21 Uhr und Sonntag (1. Juli) um 17 Uhr waghalsige Hochseilakrobatik in 60 Meter Höhe mit Motorrädern zeigen werden. Am Sonntagmorgen um 10 Uhr startet vom Neuen Rathaus der Schützenausmarsch, an dem rund 15000 Beteiligte von Schützenvereinen, Folklore- und Karnevalsgruppen sowie Musiker erwartet werden. Am Dienstag (3. Juli) findet in der Festhalle Marris das traditionelle Festessen mit Ehrung der Stadtkönige und Aushändigung der Ehrenzeichen für die Schützen statt. Am Mittwoch (4. Juli) sind Familien und ihre Kinder eingeladen, um 15 Uhr der Maskottchenparade auf dem Schützenplatz zu zuschauen. Beim dem vierten HAZ-Wettbewerb Goldene Fanfare, werden am Mittwochabend im Festzelt Alt-Hanovera die besten Fanfaren- und Spielmannszüge geehrt.

Von Marleen Gaida