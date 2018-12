Hannover

Gemütlich, persönlich und besinnlich soll das Wohnzimmerkonzert am 14. Dezember im Kaufhaus König werden. Das wünschen sich die Organisatoren Sängerin Ayda und Alptekin Kirci, Mitglied der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Mit der Aktion sammelt das Paar Spenden für die medizinische Versorgung Wohnungsloser des Diakonischen Werks Hannover.

In gemütlicher Atmosphäre treten unter anderem die Gruppen Shanaya und Crem Flow auf. Außerdem gibt es selbst gebackene Kekse und handgemachtes Börek. „Wir wollen alles so gestalten, dass es Herz hat“, sagt Sängerin Ayda. Daher auch der Titel Wohnzimmerkonzert. Etwa 80 Gäste können die Veranstalter empfangen, mehr passen nicht in den kleinen Vorraum des Kaufhaus König. Karten gibt es für fünf Euro an der Abendkasse.

Neben dem Konzert gehört zu der neu entstandenen Kampagne „Respekt“ auch der Verkauf von künstlerisch gestalteten Beuteln. Popartkünstler Della hat das Motiv entworfen. Für zehn Euro können Besucher die Beutel am Konzertabend kaufen. Die Veranstalter suchen außerdem noch nach Händlern im Stadtteil, die die Tragetaschen in ihren Läden anbieten. Der Erlös fließt ebenfalls in das Diakonische Werk.

Von Lisa Neugebauer