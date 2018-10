Aus der Stadt Wohin am Wochenende - Wrestling-Spektakel auf dem Schützenplatz Fast wie früher: Die Wrestler machen zwei Tage lang in Hannover Station. Wer einen Rückenbrecher vom „Bambikiller“ sehen möchte, sollte zum Schützenplatz kommen.

Kat Siren und Robin Grace zeigen am Wochenende in einem Zelt auf dem Schützenplatz ihre Kunst beim "P.O.W. - Power of Wrestling". Quelle: Moritz Frankenberg