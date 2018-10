Hannover

Früher waren die Wrestler – die damals noch Catcher hießen – jedes Jahr für sechs Wochen auf dem Schützenplatz in Hannover zu Gast. Diese Zeiten sind längst vorbei, doch eine im stabile Fangemeinde haben die Kämpfer nach wie vor. Mehrere hundert Zuschauer, die am Freitag und Sonnabend „Demolition Davies“ oder „The Bambikiller“ während ihrer Kämpfe angefeuerten, haben dies unter Beweis gestellt. Organisiert wurde das zweitägige Event von der Agentur Power of Wrestling (POW).

Zur Galerie Wrestler aus der ganzen Welt haben am Freitag und Sonnabend auf dem Schützenplatz eine Show der Extraklasse abgeliefert.

Die Sitzplätze waren sowohl am Freitag als auch am Sonnabend vollständig besetzt, doch bei den spektakulärsten Kampfeinlagen hielt es ohnehin niemanden mehr auf den Sitzen. „Uns ist wichtig, dass wir hier Sportler haben, die für die Fans da sind“, sagte POW-Präsident Jörg Vespermann. Und damit sollte er recht behalten.

Von ms/RND