Hannover

Das Radsportspektakel ProAM am Wochenende in der Region hat größere Auswirkungen auf den Autoverkehr. Damit die Radler ungestört auf ihren Strecken unterwegs sein können, müssen zahlreiche Straßen in der Stadt gesperrt werden. Die südlichen Fahrspuren des Friedrichswalls zwischen Friederikenplatz und Aegi sind bereits ab Sonnabend, 11 Uhr, wegen der ProAM-Aufbauarbeiten nicht mehr passierbar. Gleiches gilt für die Durchfahrt des Grünstreifens gegenüber des Rudolf-Hillebrecht-Platzes.

Am Sonntag kommt es zudem zu temporären Sperrungen am Friedrichswall, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, Altenbekener Damm, an der Brückstraße, Schützenallee, Culemannstraße und Hildesheimer Straße. Entlang der genannten Teilstrecken richtet die Stadt darüber hinaus ein Halteverbot von Sonnabend, 22 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, ein.

Die nördlichen Fahrspuren des Friedrichswalls sind zudem ab Montag, 14 Uhr, zwischen Oster- und Karmarschstraße für Autos tabu. Von 17 bis etwa 23.30 Uhr wird das Verbot bis zum Friederiken- und Aegidientorplatz ausgeweitet – auch die Culemannstraße, Willy-Brandt-Allee und Ebhardtstraße sind davon betroffen. Danach reduziert sich die Verbotszone bis Dienstag, 3 Uhr, wieder auf den Bereich zwischen Oster- und Karmarschstraße.

Aufgrund der Sperrungen kommt es auch zu Beeinträchtigungen bei Üstra und Regiobus. Bei den Ringlinien 100 und 200 entfällt von Sonnabend, 11 Uhr, bis Dienstag, 3 Uhr, der Abschnitt zwischen Kröpcke, Maschsee und August-Holweg-Platz. Die Linie 120 kann die Strecke zwischen Waterlooplatz und Aegi nicht anfahren. Die Regiobus-Linien 300, 500 und 700 verkehren bis Montag eingeschränkt. Darüber hinaus hat ProAM am Sonntag von 9 bis 17 Uhr Auswirkungen auf den Busverkehr in Barsinghausen, Eldagsen, Gehrden, Hemmingen, Pattensen, Ronnenberg und Wennigsen.

Von Peer Hellerling