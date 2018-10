Hannover

Die historische Bahnbrücke von 1880 an der Königstraße ist verschwunden. Seit Mittwochmorgen fressen sich 13 Bagger Tag und Nacht durch Backstein und Beton. Der Grund: Der Zeitplan ist ambitioniert. Die Arbeiten finden nur wenige Meter vom wichtigsten Bahnknotenpunkt Norddeutschlands entfernt statt. Zum Ende der Herbstferien soll die Behelfsbrücke stehen, damit die Züge wieder reibungslos zum Hauptbahnhof gelangen.

Zweieinhalb Tage lang hat die HAZ die Abrissarbeiten der alten Bahnbrücke mit einer Kamera im siebten Stock des gegenüber gelegenen Cityhotels am Thielenplatz verfolgt – von Dienstagabend an bis Freitagmorgen. Entstanden ist ein imposantes Zeitraffer-Video, zusammengesetzt aus 3719 Einzelfotos. Innerhalb von zwei Minuten verschwindet so die 138 Jahre alte Bahnbrücke.

Bis Sonntag muss der gesamte Schutt abtransportiert sein, denn bereits in der Nacht zu Montag wird die Behelfsbrücke aufgebaut. Danach werden bis zum 15. Oktober Gleise und Oberleitungen verlegt, anschließend soll der Bahnverkehr wieder normal laufen. Im April wird sich die Vollsperrung allerdings für ebenfalls zwei Wochen wiederholen, dann wird die Interimsbrücke durch die endgültige Variante ersetzt. Die kompletten Bauarbeiten dauern bis Ende 2019, die Kosten belaufen sich auf 18 Millionen Euro.

