Hannover

Eine 58-jährige Frau ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Fritz-Behrens-Allee im Zooviertel schwer verletzt worden. Sie fuhr auf einem Motorrad mit, das von einem 61-jährigen gelenkt wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr die Honda CX 500 C gegen 18.15 Uhr auf der Fritz-Behrens-Allee in Richtung des Zoos.

An der Einmündung der Kaiserallee auf die Fritz-Behrens-Allee wollte ein 34-Jähriger mit seinem Mercedes nach links abbiegen, um in Richtung Innenstadt weiter zu fahren. Dabei übersah er offenbar das von links kommende Motorrad. Die Fahrzeuge stießen gegeneinander. Die Honda stürzte auf die Straße. Der 61-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Seine Mitfahrerin kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Fritz-Behrens-Allee war nach dem Unfall gesperrt. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Von tm