Hannover

Ein Brand in einem Anbau der Niedersachsenhalle des Hannover Congress Centrums im Zooviertel hat am Dienstagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 15 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Gebäudes mehrfach Alarm ausgelöst. Die Helfer stellten beim Eintreffen fest, dass das Feuer in einer Zwischendecke des Anbaus ausgebrochen war. Nachdem die Einsatzkräfte die Decke des Gebäudes geöffnet hatten, entdeckten sie einen glimmenden Dachbalken.

Das Feuer war schnell gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt, weil beim Ausbruch des Feuers in weder in dem Anbau noch in der eigentliche Halle eine Veranstaltung stattfand. Die Ursache für den Brand ist bislang noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr waren unmittelbar vor dem Eingang des Alarms an dem Gebäude Dacharbeiten vorgenommen worden.

Von tm