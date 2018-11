Hannover

Die Lage ist ernst und Cyber-Kriminalität derzeit überall im Focus. „Jedes Unternehmen ist gut beraten, sich auf diese Art von Verbrechen einzustellen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, sagte der Elektro- und Informationstechniker und Datenschutzexperte Peter Leppelt bei einem Vortrag im Pressehaus im Rahmen der Sicherheitswochen der HAZ in Zusammenarbeit mit dem HDI. Laut Bundeskriminalamt wurden alleine im vergangenen Jahr mehr als 250000 Straftaten übers Internet verübt. Leppelt zeigte am Donnerstag, wie leicht sich Sicherheitskameras manipulieren lassen, wie gefährlich Computer sind, die immer alles aufzeichnen, und wo die Risiken von sogenannten Smart Homes liegen. „Vorsorge tut Not“, sagte Thomas Torhala, TÜV-zertifizierter Fachberater für Cyberrisiken des HDI, „und zwar Vorsorge nicht nur durch Technik und Schulung, sondern auch durch modernen, individuellen Versicherungsschutz. Und genau den bietet der HDI im Bereich der Cyberkriminalität.“ Der von Christoph Dannowski moderierte Info-Abend war rasch ausgebucht, das Thema ist Unternehmern wie Lesern wichtig. Ein Besucher meinte hinterher beeindruckt: „Ich werde zu Hause gleich mal überprüfen, welche Daten ich vermeiden kann und welche ich noch besser schützen muss.“

Die Vorträge zu den Sicherheitswochen werden fortgesetzt. Am Sonnabend spricht Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch über den wirksamen Schutz vor Einbrechern. Für diese Veranstaltung gibt es nur noch Restkarten für Kurzentschlossene. Los geht’s im Pressehaus an der August-Madsack-Straße 1 um 18 Uhr. Am Dienstag, 13. November, hält dann Polizeihauptkommissar Michael Nickel einen weiteren Vortrag über den Schutz vor Einbrüchen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen sind noch per Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Polizei Dienstag“ möglich. Alle Vorträge sind kostenlos.

Von Christoph Dannowski