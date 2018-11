Manufactum hat in Hannover eröffnet

Aus der Stadt Innenstadt - Manufactum hat in Hannover eröffnet Das Einrichtungshaus hat seinen elften Standort eröffnet – in Hannover direkt neben dem Kröpcke-Center. Zahlreiche Kunden nutzten am ersten Tag die Gelegenheit, um zu stöbern – und zu staunen.

Das neue Warenhaus von Manufactum in der Ständehausstraße lockte am Eröffnungstag Neugierige an. Quelle: Samantha Franson