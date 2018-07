Hannover

Die Straftaten auf dem Schützenfest sind in diesem Jahr bislang geringer ausgefallen als 2017 – trotz gestiegener Besucherzahlen. „Wir sind mit dem aktuellen Verlauf zufrieden“, sagt Nurhan Brune, Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion West, in deren Zuständigkeit das Volksfest fällt. Bis Donnerstagnachmittag registrierten die Beamten 29 Straftaten – am häufigsten Körperverletzungen mit acht Delikten. Dahinter folgen je sieben Diebstähle und Beleidungen. 2017 gab es insgesamt 95 Straftaten, davon 31 Körperverletzungen, 25 Diebstähle und elf Drogenverstöße. Außerdem mussten bislang bloß 50 Platzverweise ausgesprochen werden, im Vorjahr waren es 78. Acht Personen wurden in Gewahrsam genommen, 2017 lag die Gesamtzahl bei 21. Die Polizei spricht von einem „positiven Trend“.

Von Peer Hellerling