Zwei maskierte Räuber haben am Dienstagmorgen einen 90-Jährigen in Hannover-Waldhausen überfallen. Die Täter gaukelten dem Mann vor, eilige Post zustellen zu wollen. Als der Rentner die Tür öffnete, drängten ihn die Täter in die Wohnung und erbeuteten Schmuck sowie Bargeld.