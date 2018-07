Langenhagen

Am Flughafen Hannover-Langenhagen können bis voraussichtlich Mittwoch, 6 Uhr, keine Flugzeuge starten oder landen. Bei der Vorfeldkontrolle wurden Hitzeschäden auf der Nordbahn festgestellt. Der Flug nach London um 19.25 Uhr war der letzte, der in Langenhagen abhob. Um 19.37 Uhr wurde der Flughafen gesperrt.

„Einige Betonplatten sind hochgekommen und müssen über Nacht repariert werden“, berichtete Flughafen-Sprecher Sönke Jacobsen dieser Zeitung. Bis diese über Nacht behoben werden können, bleiben alle Maschinen am Boden, anfliegende werden an andere Flughäfen umgeleitet. „Wir werden jetzt alle in Langenhagen betroffenen Passagiere informieren und alle weiteren Maßnahmen organisieren“, sagte Jacobsen. Aufgrund von Wartungsarbeiten auf der Südbahn konnte in Langenhagen bereits seit einiger Zeit nur die Nordbahn genutzt werden.

Für Verwirrung sorgen Anzeigen am Flughafen sowie im Internet: Dort steht bei einzelnen Flügen, dass gerade der Check-In laufe oder das Boarding möglich sei – dies sei ein Software-Problem, sagte der Flughafen-Specher. Im Flughafen ist aber über Ansagen zu hören, dass alle Flüge ausfallen.

Betroffen sind allein im Abflug rund drei Dutzend Maschinen: Zwischen 0.20 und 6 Uhr starten viele Ferienflieger, die wegen der Urlaubszeit ausgebucht sein dürften. Die meisten davon gehen in die Türkei und nach Spanien.

Von Rebekka Neander