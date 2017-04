Zum Welttag des Tanzes ruft die Stadt wieder das Motto Move your Town aus. An elf Veranstaltungsorten wird getanzt.

Zum Welttag des Tanzes ruft die Stadt wieder das Motto Move your Town aus. An elf Veranstaltungsorten wird getanzt, los geht’s in der Galerie Luise, anschließend gibt es Tanzshows am Hauptbahnhof, an den Bühnen des Staatstheaters, im Sprengel-Museum und an vielen weiteren Orten.