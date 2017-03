Der Karneval ist seit Aschermittwoch ja eigentlich vorbei – aber es geht schon weiter: Rund 180 Tanzgarden mit mehr als 3000 Akteuren messen sich am Wochenende in der Swiss-Life-Hall bei der norddeutschen Meisterschaft in den karnevalistischen Tänzen. Die Akteure starten in 13 Kategorien.

Samantha Franson