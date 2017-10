Trotz des Sturms trafen sich am Sonntag wieder viele Familien aus Hannover zum Laternenumzug an der Sonnenuhr in den Herrenhäuser Gärten. Kinder führten die selbstgebastelten Lampions in Kürbis-, Eulen- oder Minionform aus, große leuchtende Schmetterlinge und andere Figuren liefen auf Stelzen durch die Menschenmasse.

Tim Schaarschmidt