Hannover

Sicherheitsauflagen mit schwerwiegenden Folgen: In der Markthalle hat die von der Stadtverwaltung Hannover für Silvester angeordnete Begrenzung der Besucherzahl bei Händlern und Besuchern für Empörung, Enttäuschung und Unmut gesorgt. Trotz stellenweise leerer Gänge und frei gebliebener Plätze bildeten sich schon am Morgen gegen 10 Uhr vor den Eingängen bis zu 50 Meter lange Schlangen. Doch der engagierte Sicherheitsdienst ließ sich nicht erweichen: Auf die von der Stadt aus Sicherheitsgründen für die Zeit von 7 bis 16 Uhr angeordnete Besucherbegrenzung von höchstens 900 Personen wurde streng geachtet. Nur, wenn Gäste die Markthalle verließen, wurden genau so viele Wartende hinein gelassen. Eine folgenreiche Auflage: Zahlreiche Händler mussten ihre frischen Waren wegen des überschaubaren Publikums und ausgebliebener Verkaufszahlen wegschmeißen. Vielen Gäste zeigten sich angesichts der schlechten Stimmung in der mäßig gefüllten Markthalle enttäuscht.

Zur Galerie Umsatzverluste, leere Gänge, aber lange Schlangen vor den Türen: In der Markthalle hat die von der Stadt angeordnete Begrenzung der Besucherzahl Händlern das Geschäft und Gästen die Stimmung vermiest.

„Das ist doch Wahnsinn“, sagte um kurz nach 11 Uhr Mathias Meier. Er komme seit acht Jahren aus Paderborn nach Hannover zu der traditionellen Silvestersause in der Markthalle – inklusive Hotelbuchung und Übernachtung. In diesem Jahr hatte er die 120 Kilometer lange Strecke jedoch vergeblich zurück gelegt. Angesichts der meterlangen Schlangen und einer Wartezeit von bis zu zwei Stunden, verzichtete er darauf, sich anzustellen. Die Stadt hatte dem Markthallen-Betreiber, der Firma WSW Immobilienverwaltungs- und Management GmbH, eine ganze Reihe von Auflagen gemacht. Die einschneidendste lautete jedoch: In der gesamten Markthalle dürfen sich am Silvestertag zwischen 7 und 16 Uhr nicht mehr als 900 Besucher aufhalten. Die WSW musste einen Sicherheitsdienst bereitstellen, der die Besucherströme im Blick behält und reguliert. Zudem mussten Rettungswege freigehalten und zusätzliche Feuerlöscher an Brutzel-Ständen deponiert werden, um brennendes Fett löschen zu können.

Von Ingo Rodriguez