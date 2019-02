Hannover

Keine Fahrerlaubnis und im Rausch: Ein 31-jähriger Mann soll am frühen Montagmorgen mit seinem VW Golf am Bartweg in Hannover-Linden unter dem Einfluss von Drogen und ohne gültigen Führerschein gleich drei geparkte Fahrzeuge sowie ein Werbeschild gerammt und beschädigt haben. Um den Unfallhergang genauer zu klären, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer am frühen Morgen gegen 5.50 Uhr mit seinem schwarzen Golf auf dem Bartweg in Richtung Davenstedter Straße unterwegs. Anschließend erfasste sein Wagen aus bislang ungeklärter Ursache einen abgestellten Opel Astra sowie zwei geparkte Transporter der Marken Iveco und Daimler. Beschädigt wurde von dem Golf bei dem Unfall auch ein Werbeschild. Unklar ist laut Polizei, ob der 31-Jährige vor den Zusammenstößen die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte oder einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen war. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte dem Golf nach Angaben der Ermittler möglicherweise ein blauer LKW entgegengekommen sein.

Der 31-Jährige Unfallfahrer ist laut Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem wurde festgestellt, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei den Zusammenstößen mit den parkenden Autos wurde der Golffahrer leicht verletzt. Sein Wagen wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter Telefon (0511) 1 09 39 20 entgegen.

Von Ingo Rodriguez