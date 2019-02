Hannover

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 in Richtung Kassel: Zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Hannover-Anderten ist am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr an einem BMW ein Reifen geplatzt. Der Fahrer verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit dem Wagen in die Leitplanke. Dabei erlitt er laut Polizei schwere Verletzungen. Weil sich der BMW nach dem Aufprall entgegen der Fahrtrichtung gedreht hatte und mit erheblichen Schäden auf dem rechten Fahrstreifen liegen geblieben war, fuhr ein nachfolgender Wagen über die Trümmerteile. Dieser Fahrer blieb jedoch nach Polizeiangaben unverletzt. Weitere Fahrzeuge waren anschließend an dem Unfall laut Polizei nicht mehr beteiligt.

Die Leitplanke ist erheblich beschädigt. Quelle: Christian Elsner

Es kommt jedoch weiterhin zu Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr rund um die Unfallstelle. Laut Verkehrsmanagementzentrale (VZM) Niedersachsen staute sich dort noch gegen 12 Uhr der Verkehr auf einer Länge von rund drei Kilometern. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Einsatzkräfte versorgen am Unfallort den schwer verletzten Fahrer und sichern die Gefahrenstelle.

Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle. Quelle: Christian Elsner

Von Ingo Rodriguez