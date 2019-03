Hannover

Auf dem Messeschnellweg ist am Donnerstagmittag zwischen dem Autobahnkreuz Buchholz und der Anschlussstelle Misburg ein Kleintransporter in Brand geraten und anschließend in Flammen aufgegangen. Laut Feuerwehr war es dem Fahrer und seinem Beifahrer beim Ausbruch des Feuers gerade noch gelungen, den Wagen auf dem Standstreifen anzuhalten und sich aus dem verqualmten Fahrzeug unverletzt ins Freie zu retten. Wie die Feuerwehr mitteilt, waren die beiden Insassen zuvor gegen 13.05 Uhr in Richtung Hannover unterwegs, als das Fahrzeug wegen eines technischen Schadens im Motorraum in Brand geriet. Beim Eintreffen des alarmierten Löschzugs der Feuer- und Rettungswache 5 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Misburg stand der Kleintransporter bereits komplett in Flammen. Zudem hatte das Feuer über auslaufende Kraftstoffe auch eine angrenzende Böschung in Brand gesetzt. Deshalb wurden von der Feuerwehr beim Löschen auch zeitgleich Abflussstellen von umliegenden Kanalschächten abgedeckt, um das mit Kraftstoffen vermischte Löschwasser von der Kanalisation fern zu halten. Wegen einer erheblichen Rauchentwicklung kam es während des rund zweistündigen Einsatzes neben dem brennenden Fahrzeug auf beiden Fahrspuren des Messeschnellwegs zu erheblichen Sichtbehinderungen für Autofahrer.

Nach dem Feuerwehreinsatz ist der Kleintransporter auf dem Standstreifen des Messeschnellwegs von einem Schaumteppich überzogen. Quelle: Feuerwehr Hannover

Von Ingo Rodriguez