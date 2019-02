Hannover

Internationaler Fahndungserfolg: Die Bundespolizei hat am Montag am Flughafen in Hannover-Langenhagen einen europaweit gesuchten Mann festgenommen. Der 26-jährige Albaner war zuvor in Wien von der Polizei gefasst und wegen eines europäischen Haftbefehls an Deutschland ausgeliefert worden. Nach Angaben der Bundespolizei wird der Mann verdächtigt, in Niedersachsen zwei Wohnungseinbrüche begangenen zu haben. Deshalb sei er aus Wien in die Landeshauptstadt Hannover gebracht worden. Am Flughafen wurde er von der Bundespolizei in Empfang genommen und anschließend in ein Polizeigewahrsam in Hannover gebracht. Der polizeilich bereits mehrfach aufgefallene Albaner soll in Kürze einem Haftrichter vorgeführt werden, um sich für die mutmaßlichen begangenen Einbruchdiebstähle zu verantworten.

Von Ingo Rodriguez