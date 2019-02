Hannover

Die Serie von aufgesprengten Fahrkartenautomaten in der Stadt Hannover und der näheren Umgebung setzt sich fort: Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch nun in Groß-Buchholz an der Haltestelle Roderbruch einen weiteren Ticketautomaten der Üstra mit pyrotechnischem Material gewaltsam geöffnet und anschließend aus dem Gerät die Geldkassette gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 2 Uhr von dem Automaten der Haltestelle an der Straße Nußriede bei der Üstra Alarm ausgelöst worden. Fast zeitgleich hatte demnach der 32-jährige Fahrer einer Stadtbahn an der Haltestelle seinen Zug gestoppt und den Schaden bestätigt. Die Summe des Geldes in der gestohlenen Kassette ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt.

Sprengserie setzt sich fort: Polizei prüft Zusammenhänge

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegengenommen. Die Ermittler prüfen auch Zusammenhänge zu neun weiteren Sprengungen von Fahrkartenautomaten: Seit dem 26. Dezember wurden in Hannover bereits an den Stadtbahnhaltestellen Schaumburgstraße, Safariweg, Wissenschaftspark Marienwerder, Karl-Wiechert-Allee sowie der Endhaltestelle Anderten Ticketgeräte aufgesprengt. Im Umland waren Fahrkartenautomaten in Sehnde, Rethen, Ronnenberg und Altwarmbüchen von der bislang nicht aufgeklärten Sprengserie betroffen. Wegen der Zerstörungsserie kann die Üstra nun nicht mehr an jeder Station funktionierende Apparate aufstellen.

Von Ingo Rodriguez