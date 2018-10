Hannover

Luisa Verfürth ist die neue Shopping Queen aus Hannover. In der gleichnamigen Sendung hatten sich fünf Frauen eine Woche lang in Hannovers Innenstadt auf Outfit-Suche begeben – jede mit 500 Euro und vier Stunden Zeit. Das von Designer Guido Maria Kretschmer vorgegebene Wochenmotto: „Ein Kleid für alle Fälle. Zeige, was dein neues Cocktailkleid so alles kann.“

Journalistin überzeugt mit einem schwarzem Kleid

Modejournalistin und Mitarbeiterin der „Neuen Presse“ Verfürth überzeugte den Designer und die Konkurrentinnen mit einem schwarzen Cocktailkleid mit roten Highlights.

Zur Galerie Die Siegerin der Sendung Luisa Verfürth beim Einkaufen.

Von Guido Maria Kretschmer bekam die 33-Jährige dafür zehn Punkte – die höchste Punktzahl. Ihr Outfit sei „perfekt“ und habe genau das, was ein Cocktailkleid ausmache: „dass man nicht vergessen wird“, lobte der Designer.

Von lin