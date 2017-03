Schlittenfahren in der Eilenriede, Staunen beim Bau der "drei warmen Brüder" oder auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit bei der Aktion "Roter Punkt": Erinnern Sie sich noch an alte Zeiten in Hannover? Oder sind Sie neugierig, wie Ihre Nachbarschaft ausgesehen hat, bevor Sie dort gewohnt haben? Dann kommen Sie mit auf eine Reise in Hannovers Vergangenheit. Einmal in der Woche zeigen wir Ihnen Bilder aus Hannovers Vergangenheit in einer großen Galerie.

Auf in eine neue Runde: Sie kennen sich in Hannover aus? Zeigen Sie es! Schauen Sie sich die historischen Stadtansichten an, und erraten Sie, wo die Aufnahmen gemacht wurden. Direkt hinter dem historischen Foto sehen Sie die Auflösung – in Form eines aktuellen Vergleichsbildes. Zur Bildergalerie

Ist Ihre Nachbarschaft noch nicht dabei? Schon bald fügen wir der Galerie weitere Fotos hinzu.

Die besten Bilder der HAZ-Leser

Haben Sie auch alte Fotos aus Hannover zuhause? Dann schicken Sie uns die Aufnahmen, und wir fügen Sie der Galerie hinzu. Wenn Sie uns die Original-Bilder auf dem Postweg (Online-Redaktion, August-Madsack-Str. 1, 30559 Hannover) zusenden, erhalten Sie sie so schnell wie möglich zurück. Noch einfacher ist es, wenn Sie die Fotos scannen oder abfotografieren und uns per E-Mail an online@haz.de schicken.

Von Lisa Malecha und Michael Soboll