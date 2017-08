Maschseefest: Das ist das Programm am Sonnabend

Sonnabend, 5. August: Das Programm auf dem Maschseefest

Kinderwiese an der HDI-Arena

14 Uhr: Spiel- und Kreativangebote im Zeichen von Körper- und Bewegung

radio ffn auf der Maschsee Bühne

19 Uhr:Party mit radio ffn-Moderatoren Axel Einemann, Malte Seidel und Timm " Doppel-M" Busche"

21.30 Uhr: Mighty Oaks ( Folk-Band aus Berlin)

Bolero Island/SeeTerrassen

18 Uhr:ffn meets Bolero Island mit DJ Kayhan

Pier 51

18 Uhr: Hören und Genießen (mit DJ)

The Wild Geese

19 bis 23 Uhr:Bad Man Soul

Hamborger Veermaster

14 Uhr: Shanty-Chor Lohnde & Käptn Taylor

20 Uhr: Tanzen am See

Die neue Löwenbastion

14 Uhr:DJ Aiello

16 Uhr: CK Voice Lessons (lokale Talente)

18 Uhr: Hut ab (Partyband)

20.30 Uhr: Mit 18 ( Westernhagen Cover)

Maschseequelle

11 Uhr:Kinderparadies Tumultus

15 Uhr: Pattison Circle (Rock & Pop)

16 Uhr: Bluestransfusion

17 Uhr: Thunderball (AC/DC-Cover)

20 Uhr: Supernatural (Santana-Cover)

Nähe See Biergarten

14 Uhr: Schach spielen mit dem Polizei-Schach-Club-Hannover

Walk-Act am Nordufer

15.30 Uhr: Gina Ginella & Frau Dunkel

Show-Anleger am Stadion

15.30 Uhr:DJuggeldy & Jay Toor

Auf dem See

21.30 Uhr: Fackelschwimmen - über 100 Taucher verwandeln die ca. 2 km lange Strecke mit Fackeln und Vereinsemblemen in ein Lichtermeer ( Start: Westufer)

Sylt am Geibel

18 Uhr: DJs aus Hannovers Gastro-Szene

Freitag, 4. August 2017: Das Programm auf dem Maschseefest

Der erste Freitag des Maschseefests und dann noch halbwegs gutes Wetter - so schön war es am 4. August. Zur Bildergalerie

Kinderwiese an der HDI-Arena

14 bis 19 Uhr: Spiel- und Kreativangebote im Zeichen von Körper und Bewegung

Bolero Island/Seeterrassen

18 Uhr: ffn meets Bolero Island mit DJ John Kelt

Radio ffn auf der Maschsee- Bühne

19 Uhr: Party mit den Radio-ffn-Moderatoren Caro Gawehns und Malte Seidel

21.30 Uhr: Lions Head (Musikprojekt des New Yorker Singer-Songwriters Ignacio „Iggy“ Uriarte und des deutschen DJs und Musikproduzenten Filip Bakija)

Hamborger Veermaster

15 Uhr: Shanty-Chor Hallerschipper & Lui is op Tournee

20 Uhr: Tanzen am See

Die neue Löwenbastion

17 Uhr: Singer Songwriter Open Stage

19 Uhr: DJ Kayhan

20 Uhr: Munique (Soul, R ’n’ B, Funk, Rock und Pop) mit Special Guest Alexandra Prince

Maschseequelle

15 Uhr: Kinderparadies Tumultus

16 Uhr: Dr. Heartbreak’s Rock Orchestra

20 Uhr: Black Rosie

Pier 51

18 Uhr: Salsa meets Swing (mit DJ Sergio)

Gosch-Sylt

18 Uhr: DJs aus Hannovers Gastro-Szene

The Wild Geese

18 Uhr: Irische Livemusik, Karaoke und Table Quiz

Waldkater meets Spain

18 Uhr: IIIVox (Pop meets Rock) mit Alex & Danny mit Startenor Lui DJuggedy und Jay Toor

Donnerstag, 3. August 2017: Das Programm auf dem Maschseefest

Gute Stimmung war auf dem Maschseefest am Donnerstag, 3. August. Zur Bildergalerie

Anleger Stadion Nordufer

14, 15, 16 Uhr: Abfahrt Maschseepiratenschiff „Üstralala“

Bolero Island/Seeterrassen

18 Uhr: World of Music mit DJ Kayhan

Tiroler Seehaus

17 Uhr: Duo Carsten und Maria (alpenländische deutsche und Partymusik)

Walk Act am Nordufer

19 Uhr: Kulgong

Die neue Löwenbastion

18 Uhr: Unplugged Thursday mit CK Voice Lessons (lokale Talente) und Mic Donet („The Voice of Germany“)

Waldkater meets Spain

16 Uhr: Live- und Show-Acts mit der Dance-Academy Salsa de Alma

Maschseequelle

19 Uhr: Salsa- und Latin-Workshop mit U-Dance

Gosch-Sylt am Geibeltreff

18 Uhr: DJs aus Hannovers Gastroszene

Mittwoch, 2. August 2017: Das Programm auf dem Maschseefest

Das Maschseefest 2017 ist offiziell eröffnet. Zur Bildergalerie

Nordufer

18 Uhr: Parade über das Nordufer mit dem Universal Druckluftorchester, den Steampunks, Brazzo Brazzone sowie Madame Chapeautte und den Damen der mobilen Partyambulanz.

Maschseebühne

18 Uhr: „89.0 RTL in the MIX“-Party mit den RTL-Resident-DJ’s Stevie T und Marc Radix

Bolero Island/See Terassen

18 Uhr: Opening Party mit Soulful

Pier 51

18 Uhr: It’s M.E.

Hamborger Veermaster

18 Uhr: Seemanns-Chor Hannover (Shantys und Lieder von der Seefahrt und der Waterkant)

20 Uhr: Tanzen am See

Neue Löwenbastion

18 Uhr: Warm-up mit DJ Aiello

19.30 Uhr: Munique (Soul, R’n’B, Rock & Pop) mit Special Guest Brixx. Anschließend: NDR 1 Kultdisco Open Air

Maschseequelle

15 bis 19 Uhr: Kids Funpark

19 Uhr: Die Toten Ärzte (Ärzte- und Toten Hosen-Cover)

The Wild Geese

18 Uhr: Irische Live-Musik, Karaoke & Table Quiz

Gosch Sylt

18 Uhr: DJs aus Hannovers Gastro-Szene

Das Maschseeefest bekommt neue Stände und gastronomische Angebote. Hier gibt's die Neuheiten zum Durchklicken. Zur Bildergalerie

red