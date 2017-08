Abmahnung: Sylt-Wirt will „Geibeltreff“ allein nutzen

Maschseefest-Wirte im Clinch: Der Betreiber der Gosch-Sylt-Gastronomie am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, hat seinen Nachbarn am See - dem Clichy und der See-Wirtschaft - eine anwaltliche Abmahnung zugeschickt. Sie sollen für die Beschreibung ihrer Restaurants den Zusatz „Geibeltreff“ nicht mehr verwenden.