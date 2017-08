So viel kostet es am Maschsee

Hannover. Wer auf dem Maschsee feiert, der will meistens das volle Programm: leckeres Essen, spritzige Getränke, gute Musik und einen tollen Ausblick auf dem See. Das kostet, oder? Die Geldautomaten stehen doch nicht umsonst an den Eingängen zum Festgelände, oder? Denn Jahr für Jahr klettern die Preise fürs Bier, die Erdbeerbowle, das Pizzastück und die Tüte gebrannte Mandeln.

Gute Aussichten gibt’s am See umsonst (Liegestuhl optional).

Aber es geht tatsächlich: Das Maschseefest-Gefühl gibt es auch kostenlos. Wem Crêpe und Cocktail zu teuer sind, der breitet nachmittags oder am frühen Abend einfach seine Picknickdecke am Ostufer zwischen Foodmeile und Löwenbastion am Rudolf-von- Bennigsen-Ufer aus und bekommt den Blick auf den See gratis dazu. Auch zu empfehlen: die Bänke unweit der Maschseequelle am Westufer. Mit einem mitgebrachten Getränk und einem kleinen Picknick lässt sich auch von dort die Seesause mit Blick auf das beleuchtete Nordufer erleben. Das schont den Geldbeutel. Und je nach Musikwunsch platzieren sich die absoluten Sparfüchse einfach näher an der einen oder anderen Bühne.

Gesamt: 0 €

Die Bratwurst im Brötchen gibt es für 3 Euro

Zugegeben: Wer das Maschseefest mit nur 15 Euro im Geldbeutel besucht, muss genau wissen, wie er trotz allem in den Genuss von Essen, Getränk und einem schönen Erlebnis auf dem See kommt. Wer sparen will, muss sich um die Kosten für ein gutes Konzert keine Sorgen machen. Ab dem frühen Abend spielen die verschiedensten Gruppen auf den Bühnen am Nordufer, der Löwenbastion und der Maschseequelle. Alle Konzerte sind umsonst. Für 3 Euro gibt es ein Flaschenbier oder ein alkoholfreies Getränk. Beim Essen darf man allerdings nicht wählerisch sein. Hier greift man am besten zu einer Bratwurst im Brötchen (3 Euro), einer Portion Pommes (3 Euro) oder dem günstigen Crêpe. Dann bleibt auf jeden Fall auch noch ein wenig Geld für den Cocktail in der Happy Hour. Zwischen 17 und 19 Uhr zahlt der sparsame Festbesucher an einigen Ständen nur 4,50 Euro statt des vollen Preises von 6 oder 7 Euro. Eine kurze Fahrt über den See, um von dort aus einen Blick auf das bunt beleuchtete Ufer zu erhaschen, muss nicht teuer sein. 4 Euro kostet eine einfache Überfahrt mit der Maschseeflotte der Üstra. Das macht zusammengerechnet 14,50 Euro – dann bleiben sogar noch 50 Cent für einen Toilettenbesuch.

Bier (Flasche) 3,- €

Bratwurst im Brötchen 3,- €

Cocktail (Happy Hour)4,50 €

Schifffahrt 4,- €

Toilette0,50 €

Gesamt: 15,- €

Preislich in der Mitte: Schwäbische Dinnede für 5 Euro

Mit 25 Euro in der Tasche darf das Bier auch 4,50 Euro kosten. Für diesen Preis gibt es an den meisten Ständen am Nordufer schon ein Frischgezapftes im 0,5-Liter-Glas. Auch beim Essen können die Besucher entspannt an den Ständen mit den internationalen Köstlichkeiten entlangschlendern und für einen heißen Schafskäse, ein italienisches Panini für 6 Euro oder ein schwäbisches Dinnede für 5 Euro über den Tresen reichen. Es ist auch genug im Portemonnaie für eine Bowle für 6 Euro. Entweder man besteigt für die Rundfahrt über den See ein Schiff der Üstra-Flotte (7 Euro) oder man mietet am Tretbootverleih am Pier 51 ein Tretboot. Für ebenfalls 7 Euro darf bis zu einer Stunde lang über den See geschippert werden. Wer so haushaltet, hat noch 50 Cent für einen Toilettenbesuch übrig, wer noch mehr spart, kann sich sogar noch die Tüte Popcorn für 2 Euro leisten. Und obwohl der Geldbeutel dann wirklich leer wäre, die stimmungsvolle Musik gäbe es ja gratis dazu.

Bier (0,5 Liter im Glas)4,50 €

Dinnede 5,- €

Bowle 6,- €

Üstra-Flotte/Tretboot7,- €

Popcorn2 € Toilette0,50 €

Gesamt: 25,- €

Rosé aus der Provence gibt’s beim Clichy für 8 Euro pro Glas

Viele Festbesucher wollen es sich bei einem lauen Sommerabend am See auch so richtig gut gehen lassen – und das lassen sie sich auch gern etwas mehr kosten. 50 Euro für einen Abend, das klingt nach viel – an den gehobeneren Ständen mit gutem Wein, Champagner und einem kompletten Menü wird das Geld aber ziemlich schnell knapp. Schon der Gin Tonic in erster Reihe am Seeufer kostet schnell 12 Euro. Wer ein Glas Champagner bestellt, zahlt 14 Euro. Ein Heilbuttsteak an einem der Essenstände im gemütlichen Ambiente an der Löwenbastion kostet 14 Euro. Das Restaurant Clichy will am Ostufer die Pro­vence an den Maschsee bringen, hier kostet ein Schnitzel französischer Art 19,50 Euro, die Mousse au Chocolat als Dessert 6,50 Euro. Wer ganz standesgemäß dazu noch ein Glas französischen Rosé ordert, zahlt zusätzlich 8 Euro. Besuchern, die reichlich lecker essen und trotzdem unter 50 Euro bleiben wollen, bleibt für die Fahrt über den See nur das günstige Paddelboot (4 Euro). Das trifft sich, etwas Bewegung nach dem Essen schadet schließlich nie. Ach ja, Toilette ... Da müsste man dann die Begleitung anhauen.

Gin Tonic 12,- €

Schnitzel franz. Art 19,50 €

Mousse au Chocolat6,50 €

Glas Rosé8,- €

Paddelboot (eine Stunde)4,- €

Gesamt: 50,- €