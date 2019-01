Internetnutzer suchen oftmals nach bestimmten Informationen. Künstliche Intelligenz könnte sie in ihrem Willen zu lernen gezielt unterstützen. Darum geht es bei SALIENT – ein Projekt, an dem das Forschungszentrum L3S in Hannover beteiligt ist. Lesen Sie mehr darüber im HAZ-Projekt „ÜberMorgen“.