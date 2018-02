Mit ZiSH zu DCVDNS

Hannover. Seinen roten Pullunder und die Nerdbrille, die DCVDNS noch zu Beginn seiner Rap-Karriere trug, hat der Saarländer inzwischen abgelegt – nicht jedoch seine beißend ironische Art. Der 29-Jährige parodiert auch auf seinem neuen Album „Der erste tighte Wei$$e“ Möchtegern-Gangsta-Rapper und stellt nebenbei in gewohnt technisch starker Double-Time-Manier klar, wer in Wirklichkeit der krasseste weiße Rapper ist: er. Doch wirklich glauben kann man es DCVDNS nicht. Sein Humor ist noch immer so schräg wie zu seinen Pullunder-Zeiten. Man weiß nie, was Spaß ist und was er ernst meint. Am Freitag ist er im Musikzentrum, Emil-Meyer-Straße 26-28. Los geht’s um 20 Uhr, die Karten kosten 26 Euro.

ZiSH verlost bis Donnerstag, 15. Februar, um 15 Uhr zweimal zwei Karten auf www.facebook.de/ZishHAZ für das Konzert.

Von Sarah Seitz