Mit ZiSH zum Konzert von Vega im Lux

Hannover. „Es hat sich angefühlt, als würde ich Tagebuch schreiben“, beschreibt Rapper Vega sein neues Solo-Album „V“. Der Tod seines Schwiegervaters, die Sehnsucht nach alten Zeiten und seine erste Schlägerei – der 31-Jährige erzählt in seinen gefühlsbetonten Texten aus seinem Leben. Immer präsent ist dabei auch seine Heimatstadt Frankfurt am Main. Neben beinahe schon melancholischen Songs blitzt jedoch auch immer wieder der typisch rotzige,energiegeladene Rap durch, wie im Feature „Lass’ sie reden“ mit Casper. Das bereits ausverkaufte Konzert beginnt am Dienstag um 20 Uhr im Lux, Schwarzer Bär.

Von saz