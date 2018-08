Hannover

Zu den schönsten Sommerveranstaltungen in Hannover zählt das NDR Klassik Open Air. In diesem Jahr wird die Oper „Don Giovanni“ von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt. So mancher Musikschüler träumt sicher ebenfalls vom Auftritt auf der großen Bühne. Der NDR lädt deshalb junge Menschen, die sich für klassische Musik interessieren oder ein Instrument erlernen, exklusiv zu einer der Generalproben ein. Ganz nah erleben sie dort die NDR Radiophilharmonie und die weltbekannten Solisten, denen sie über die Schulter schauen können. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 21. August, um 17 Uhr im Großen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22.

Wer an der kostenfreien Aktion teilnehmen möchte, schreibt einfach eine Mail an m.flessner@medienbuero.eu. Karten für die Generalprobe am 23. August und für das NDR Klassik Open Air am 25. August sind bereits ausverkauft.

Von Sarah Franke