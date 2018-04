Newcomer-Band gesucht

Einmal auf der gleichen Bühne wie Papa Roach oder Flogging Molly stehen? Diese Chance bekommt eine Newcomer-Band beim Reload-Festival in Sulingen am 24. und 25. August. Noch bis Freitag, 13. April, können sich Bands, die noch keinen Plattenvertrag besitzen, bewerben. Schickt eine Mail mit einer individuellen Begründung für eure Teilnahme am Wettbewerb sowie die Links zu eurer Homepage und eurem Bewerbungssong an reload_contest@online.de. Am 28. April entscheidet das Publikum des Jugendzentrums JoZZ in Sulingen bei einem Liveauftritt, welche der fünf Bands den Platz bekommt. saz