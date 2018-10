Hannover

Stampfende Bläser im Offbeat, kraftvolles Schlagzeuggeklöppel und schrammelige Gitarrenriffs: Wisecräcker machen energiegeladenen Ska-Punk – und das schon seit mittlerweile 22 Jahren. Selbst bezeichnen sich die sechs als „Germany's most international Ska Punk Band“ –und texten passend dazu mal auf spanisch, englisch oder deutsch.

Unter dem Motto „Wisecräcker’s Ska & Punk Invasion“ feiert die hannoversche Band am Sonnabend mit The Sensitives aus Schweden, Be like Max aus den USA und der französischen Band P.O. Box ein internationales Ska-Punk-Festival. Los geht’s im Indiego Glocksee, Glockseestraße 35, um 19.30 Uhr. Die Karten kosten 20 Euro.

