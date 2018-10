Mit Trompete, Posaune und Tuba im Gepäck brachte die siebenköpfige Band LaBrassBanda bayerische Blasmusik bereits auf internationale Bühnen. Von Vietnam über Australien bis nach Marokko tourten die sieben Bläser mit ihrer CD „Around the World“ einmal um die Welt. Ihre bayerische Volksmusik kombinieren LaBrassBanda mit Reggae-, Ska- und Punkelementen , womit sie einen Mix aus Blasmusik und tanzbaren Beats erzeugen. Wer sich mit dem bayerischem Dialekt von Frontsänger Stefan Dettl schwertut, kann anstatt die Refrains mitzugrölen zu den eingängigen Rhythmen tanzen. Auf ihrer Bierzelt-Tour 2018 machen LaBrassBanda halt in Hannover. Am Freitag, 19. Oktober, spielt die Blasmusikgruppe im Capitol, Schwarzer Bär 2. Das Konzert ist ausverkauft. nh

